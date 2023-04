Overleden: Huub Oosterhuis (1933-2023)

Huub Oosterhuis, die op Eerste Paasdag op 89-jarige leeftijd overleed, was een rebelse, later geschorste priester, een theoloog, lieddichter en taalkunstenaar, vriend van het koninklijk huis en vader van twee kinderen die succesvol werden in de populaire muziek, Trijntje en Tjeerd.

Huub Oosterhuis veel heeft bijgedragen aan christelijke muziek en liturgie in de Nederlandse taal, gebruikt in zowel protestantse als rooms-katholieke kerken. Hij werd geboren op 1 november 1933 in Amsterdam. Meer dan zevenhonderd liedteksten heeft hij geschreven, vol Bijbelse beelden als ‘de steppe zal bloeien’

Oosterhuis was ook betrokken bij de oprichting van vier debatcentra in Amsterdam: de Populier, De Balie, de Rode Hoed en De Nieuwe Liefde. In zij latere leven werd hij lijstduwer van de SP en zette hij zich onder meer in voor een ruimhartig asielbeleid.

Hij publiceert poëzie sinds de jaren vijftig en onlangs publiceerde hij zijn verzamelde gedichten onder de titel Handgeschreven Hij was priester en jezuïet tot hij in 1970 brak met de officiële rooms-katholieke kerk. Sindsdien is hij verbonden aan Ekklesia Amsterdam. Huub Oosterhuis is overleden op 9 april 2023.