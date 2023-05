Koreaan trekt banaan van museummuur en verorbert het kromme kunstwerk met smaak

Het veelbesproken kunstwerk 'Comedian' van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan is voor een tweede keer opgegeten, dit keer door een 'hongerige' Koreaanse student die de stunt liet filmen en het tafereel op zijn Instagram-account postte.

Te zien is hoe de jongen de ducttape lostrekt, de banaan van de muur grist en met smaak opeet, waarna hij de lege schil terughangt. "De student zei dat hij het werk heeft opgegeten omdat hij honger had", zegt een woordvoerder van het Leeum Museum of Art in Seoel tegen CNN. Onzin natuurlijk, de jongen eiste slechts zijn '15 minutes of fame' op, zoals beeldend kunstenaar David Datuna eerder al deed, toen de gele vrucht bij een kunstbeurs in Miami aan de muur hing.

Cattelans werk stamt uit 2019 en is sindsdien al meerdere keren verkocht als concept. Bij de eerste veiling werd 120.000 dollar betaald voor de instructies (14 pagina's) om een banaan met ducttape tentoon te stellen, inclusief certificaat van echtheid. Elke 7 tot 10 dagen wordt de banaan sowieso vervangen, omdat een zwarte, rottende banaan aan de muur uiteraard niet aan de torenhoge esthetische norm kan voldoen.