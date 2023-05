Zangeres Tina Turner is overleden. In een verklaring zegt een woordvoerder: ,,Tina Turner, de ‘Queen of Rock’n Roll’ is vandaag vredig overleden op 83-jarige leeftijd na een langdurige ziekte in haar huis in Kusnacht nabij Zürich, Zwitserland.”

Turner, ook wel bekend als de Queen of Rock ‘n Roll, scoorde in de jaren zestig en zeventig grote hits met haar toenmalige echtgenoot Ike Turner. Later had ze ook een succesvolle solocarrière.