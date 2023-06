Willem Nijholt 1934-2023

Hij was lang een van de meest voorstaande acteurs van Nederland.

Willem Nijholt werd in Gombong geboren als zoon van de KNIL-instructeur. Op zijn achtste kwam hij in een jappenkamp terecht, wat voor de rest van zijn leven een diep litteken naliet.

Nijholt begon op zijn 23e met een opleiding aan de Amsterdamse Toneelschool. Hij kreeg vanaf de jaren zestig rollen in diverse producties, zoals de musical Irma la Douce en De Stunt.

In 1977 kreeg Nijholt de Johan Kaartprijs, de prijs voor iemand die een opmerkelijke prestatie op het gebied van theateramusement heeft geleverd. Nijholt was verder te zien in musicals als Foxtrot (van Annie M.G. Schmidt) en Miss Saigon.

Nijholt is ook bekend als jurylid uit de eerste reeksen van Op Zoek Naar..., waarin een hoofdrolspeler voor een nieuwe musical werd gezocht.

Zijn laatste rol op televisie speelde Nijholt in Penoza (2013). In 2018 liet hij weten te stoppen met optreden, hoewel hij datzelfde jaar toch terugkeerde in het theaterstuk De Indië Monologen.

Hij was klaar met belangstelling. “Ik heb op geen enkele manier nog zin om in Nederland met mijn hoofd in kranten of op televisie te verschijnen. Ik wil het restant van mijn leven alleen in familiekring doorbrengen,” zei hij destijds.

In 2012 vertelde Nijholt in gesprek met het AD niet bang te zijn voor de dood. "Ik ben er zelfs wel nieuwsgierig naar: hoe gaat dat voelen? Ik wil niet zoals Jos Brink op zo'n praalwagen door Amsterdam worden gereden voor publiek. Nee, nee, nee, dat hoeft voor mij niet."