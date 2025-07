China wint de race van de VS: hoe Amerika zijn voorsprong verliest

China heeft op 57 van de 64 frontier-technologieën de VS inmiddels ingehaald. Niet alleen op militair vlak – met een ongekende opbouw van vloot en slimme wapentechnologie – maar vooral op het gebied van handelsrelaties, innovatiekracht en grondstoffenbeheersing. Volgens Politico laat de harde data geen twijfel meer:Niet alleen op militair vlak – met een ongekende opbouw van vloot en slimme wapentechnologie – maar vooral op het gebied van handelsrelaties, innovatiekracht en grondstoffenbeheersing.

De economische cijfers spreken boekdelen. Inmiddels doen meer dan 70 procent van de landen wereldwijd meer handel met China dan met de VS, en de helft zelfs dubbel zo veel. China is dominant in elektrische auto’s, robotica, kwantumcommunicatie, maar ook in de productie en raffinage van zeldzame aardmetalen: cruciale bouwstenen voor alle moderne elektronica en defensiesystemen. In het verleden voerden Amerikaanse bedrijven de wereld aan in AI en quantum, maar China’s snelheid en schaal zijn nu ongeëvenaard—nieuwe modellen als DeepSeek maken zelfs Big Tech uit Silicon Valley zenuwachtig.

Waarom raakt Amerika achterop, terwijl het jarenlang zo’n sterke positie had? Belangrijke oorzaken liggen in recente politieke keuzes vanuit het Witte Huis. De VS ondermijnen hun eigen talentenklimaat door universiteiten minder te financieren en buitenlandse wetenschappers te weren. Ook wordt het bondgenootschap met Europa en Azië verwaarloosd inclusief nieuwe tarieven en een minder voorspelbare buitenlandpolitiek. Niet alleen raken toptalenten ontmoedigd, zelfs trouwe partners zoeken hun heil elders of versterken de onderlinge samenwerking zonder Amerika als leider.

Daartegenover voelt China zich gesterkt. Xi Jinping maakt zijn strategie van technologische suprematie nu werkelijkheid en gebruikt z’n economische hefboom zonder schroom—ook in diplomatieke conflicten of dreigende handelsruzies rondom chips en zeldzame grondstoffen. Wie nu denkt dat dit slechts een tijdelijke voorsprong is, vergist zich: de kaarten lijken definitief geschud als Amerika niet snel koers en beleid bijstelt.

Samengevat: het Westen wordt met de neus op de feiten gedrukt. China wint de race dankzij visie, investeringen en strategische zelfverzekerdheid – de VS verliezen door beleidsfouten en kortzichtigheid. Of dat nog te keren valt, is nu de grote vraag.