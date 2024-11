Slapen met sokken aan: goed idee of niet?

De ene persoon slaapt het liefst in z’n blootje, terwijl de ander zich pas kan ontspannen in een dikke pyjama met lange mouwen én broekspijpen. Maar hoe zit het met sokken in bed? Aantrekken of juist lekker uitlaten? Slaapdeskundige Lisette Venekamp legt uit waarom sokken wel degelijk kunnen helpen om in slaap te vallen en deelt ook andere tips voor een fijne nachtrust.

Voor een goede nachtrust moet je lichaamstemperatuur net iets zakken, want dat zet het natuurlijke slaapproces in gang. Het klinkt wat tegenstrijdig, maar een paar warme sokken helpen daar juist bij, vertelt Lisette Venekamp, medisch directeur van het Nederlands Slaap Instituut.

Warme huid

Waarom? Wanneer je lichaam zich klaarmaakt om af te koelen, moeten de bloedvaten aan de oppervlakte van je huid zich openen, en dat lukt beter als de huid warm is. Een koude huid, en dus koude voeten, maakt het juist moeilijker om warmte kwijt te raken. “Om de lichaamstemperatuur te laten zakken, moet je buitenkant dus juist warm zijn. Je voeten zijn snel koud, waardoor warmteafgifte minder vlot verloopt”, legt Venekamp uit in het AD.

Het klinkt misschien niet zo sexy, maar slapen met sokken kan zeer effectief zijn. “Sterker nog, ik adviseer het regelmatig”, zegt Venekamp. “Als je last hebt van koude voeten, doe dan sokken aan of verwarm ze op een andere manier. Leg bijvoorbeeld een extra deken over je voeten of neem een warme douche.”

Slaapcomfort

Ook voor het slaapcomfort kan het dragen van sokken een verschil maken. “Koude voeten zijn gewoon vervelend, zo simpel is dat. Bovendien vinden sommige mensen slapen met sokken aan simpelweg een prettig gevoel. Als je lekker wil slapen, moet je comfortabel zijn en de omstandigheden zo ideaal mogelijk maken. Als het dragen van sokken daarbij helpt, moet je dat vooral doen.”

En welke sokken dan? Venekamp heeft ook daar een tip voor: “Kies voor comfortabele, ademende sokken. Zorg ook dat ze niet te strak zitten, want dat is niet prettig. Draag bijvoorbeeld wollen sokken. Die zijn warm en ademen goed.”

Slaapkamerhygiëne

Sokken zijn niet het enige dat bijdraagt aan een goede nachtrust; de inrichting en sfeer van je slaapkamer spelen ook een rol. Venekamp legt uit: “De optimale omstandigheden verschillen per persoon, maar er zijn wel een paar algemene tips.”

Een donkere, stille kamer met een temperatuur rond de 18 graden is doorgaans het prettigst. “Een heel warme kamer vinden mensen meestal niet prettig. Denk maar aan van die warme zomernachten.”

Daarnaast doet een opgeruimde slaapkamer wonderen. “Zorg daarnaast voor goede ventilatie en verschoon je bed regelmatig. Een frisse, schone omgeving is prettig en dat zorgt ervoor dat je makkelijker ontspant. Je lichaam is erg gevoelig voor routine, dus zorg ervoor dat je je slaapkamer met slapen associeert. Je bed is om in te slapen en voor intimiteit, maar laat het ook bij die zaken. Ga niet werken of eten in bed”, raadt Venekamp aan.

Opletten met cafeïne, alcohol en Netflix

Voor de ultieme nachtrust kun je alcohol en cafeïne het beste vermijden voor het slapengaan. “Ook intensief sporten in de laatste twee uur van je dag is niet goed voor je nachtrust. Je wordt daar juist heel actief van. Dat geldt ook voor het kijken van spannende films of series. Daar kan je onrustig van worden of ’s nachts over dromen”, waarschuwt de slaapexpert.