Veel vakantiegangers vergeten deze cruciale verzekering af te sluiten: ‘kan grote financiële impact hebben voor bestuurder’

Terwijl half Nederland de koffers pakt voor een zomerse roadtrip, vergeten opvallend veel automobilisten een belangrijke extra verzekering af te sluiten. Bijna één op de vijf vakantiegangers stapt zonder inzittendenverzekering achter het stuur. En onder camperaars loopt dat cijfer zelfs op tot 27 procent, meldt verzekeraar Univé.

Zwarte zaterdagen staan al jaren synoniem voor eindeloze files door Frankrijk, Duitsland en Italië. Maar het is ook het moment waarop de meeste pechmeldingen binnenstromen. “Op de laatste zaterdag van juli en de eerste van augustus registreren we de meeste pechgevallen van het jaar”, zegt Henkjan Mathijs, manager Mobiliteit bij Univé in het Algemeen Dagblad.

In 2024 zag de verzekeraar op die dagen een stijging van 290 procent in pechhulpverzoeken en 140 procent bij de alarmcentrale. Volgens Mathijs komt dat door vermoeidheid, hoge temperaturen en de lange ritten die vaak ’s nachts al beginnen. “Het is precies de combinatie van drukte, vermoeidheid en hitte die zorgt voor een toename van incidenten.”

Misvatting

Veel mensen weten niet van de hoed en de rand als het op de inzittendenverzekering aankomt. “De naam wekt de indruk dat het alleen om passagiers gaat, maar juist de bestuurder is zonder deze aanvullende verzekering niet beschermd bij letsel of schade”, legt Mathijs uit.

Een standaard autoverzekering dekt alleen schade aan anderen. Met een inzittendenverzekering zijn ook de bestuurder en diens passagiers verzekerd, zelfs als de bestuurder zelf de veroorzaker is.

Financiële impact

Mathijs waarschuwt dat de gevolgen zonder deze verzekering groot kunnen zijn. “Zonder deze aanvullende dekking kunnen de kosten voor medische hulp of revalidatie volledig op de bestuurder zelf neerkomen.” En dat is niet alles: ook verlies van inkomen, hulp in huis of zelfs zorg voor een gewond huisdier worden vaak vergeten.

Zijn advies? “Het zijn precies die situaties die laten zien waarom je een inzittendenverzekering achter de hand wilt hebben, maar waarvan je hoopt dat je er nooit een beroep op hoeft te doen.”