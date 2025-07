Tim Hofman (BOOS) jaagt op profvoetballer die donaties voor goed doel in eigen zak steekt: 'Alleen afgelopen jaar al miljoen euro richting schaduwbedrijf'

Tim Hofman heeft zijn nieuwe onderzoek voor BOOS uit de doeken gedaan. Dit keer richt hij zijn pijlen op profvoetballer Redouan El Yaakoubi. In een video op het Instagram-kanaal van BOOS maakt Hofman duidelijk dat de stichting van de verdediger, ‘Durf te Dromen’, in een nieuwe aflevering onder de loep wordt genomen.

Samen met onderzoeksplatform Follow the Money stuitte BOOS op opvallende geldstromen rond de stichting. “Wij ontdekten namelijk met Follow the Money dat achter de barmhartigheid van de stichting ook een heel lucratief verdienmodel schuilt en dat er alleen al in 2024 een miljoen euro belandde bij een schaduwbedrijf op jouw naam”, vertelt Hofman in een video op Instagram. “Terwijl betrokkenen in de waan zijn dat het geld bij het goede doel belandt.”

Geen reactie

Volgens Hofman is geprobeerd om El Yaakoubi te bereiken voor wederhoor, maar zonder succes. “We hebben schriftelijke wederhoor ontvangen, maar daarin mist belangrijke informatie. We hebben je daarna gemaild, maar je reageert niet meer. We hebben je gebeld, maar krijgen meteen je voicemail.”

Ook een bezoek aan zijn kantoor leverde niets op. “We willen graag alsnog met je in gesprek op camera om het hele verhaal te kunnen vertellen. Laten we dus een afspraak maken, jij en ik. Het gaat om veel publiek geld. Je hebt ons mailadres, we horen je graag.”

In de schijnwerpers

El Yaakoubi, geboren in Utrecht, zit deze zomer zonder club nadat zijn contract bij RKC Waalwijk afliep. Hij speelde eerder voor onder meer Excelsior en Telstar.