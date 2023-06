Deze taalfouten worden het meest gemaakt op social media: “Hardstikke lekkere pannekoek”

Je hebt van die woorden of uitdrukkingen waarbij je elke keer weer over de correcte spelling twijfelt. En jij niet alleen, blijkt wel uit onderzoek van het bedrijf OBI4wan naar het inzetten van 'creatieve' spelling door de Nederlandse socialmediagebruiker. Lees en huiver.

Als mensen poolshoogte gaan nemen, dan gaat dit maar in 71 procent van de tijd goed. 29 van de 100 hebben het over 'polshoogte'. Dit is geen grote verrassing (85%), want een flinke minderheid (15%) kiest er ongewild voor om de boel in de hens te zetten ('verassing').

Hartstikke minuscuul

Een miniscuul (22%) foutje zit in een minuscuul (78%) hoekje, blijkt wel. Het gaat ook hardstikke (6%) vaak fout als mensen zich online ergens hard voor willen maken. 'Hartstikke' (90%) is de juiste spelling, en zeker niet 'harstikke' (3%). Het woord 'hartstikke' stamt af van het middeleeuwse 'hartsteke', dat letterlijk een steek in het hart (met een -t) betekent.

Moeilijke kopjes koffie

We worden blijkbaar nogal gestrest (52%) van Engelse en Italiaanse leenwoorden, want de foute versies 'gestresst' (39%) en 'gestressed' (9%) komen erg vaak voor. Ook verhalen over cappuccino (77%) en latte macchiato (92%) bestellen, gaan ondanks de spellingcontrole vaak verkeerd. 'Latte machiato' (7%), 'capucino' (12%), 'cappucino' (5%), 'capuccino' (3%), 'capuchino' (2%) en 'cappuchino' (1%) komen allemaal langs op de socials.

Pannenkoek op de barbecue

Het gestuntel met pannenkoeken (66%) is ook om van te smullen. Liefst 34 procent gaat de mist in door 'pannekoek' te spellen. Dit is ook wel logisch, want tot 1995 werd het geschreven zonder -n. Beter gaat het met de barbecue (92%), dat minder dan één op de dertien keer fout wordt geschreven door een 'q' in plaats van 'c' te typen.

Sowieso beter

Met het woord 'sowieso' gaat het de goede kant op. Vijf jaar geleden werd het maar in 72 procent van de gevallen goed geschreven, maar tegenwoordig is de spelling in 92 procent van de gevallen oké. 'So-wie-so' (4%) en 'zowieso' (2%) zijn koplopers in het foute rijtje.