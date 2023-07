Stier doorboort been en scrotum van Nederlander (58) tijdens stierenrennen in Pamplona

De 58-jarige Randy Harms is zwaargewond geraakt tijdens de jaarlijkse stierenrennen in de Spaanse stad Pamplona. Hij werd vol in zijn been en scrotum gebeukt door een dolle stier en mag van geluk spreken dat hij het na kan vertellen.

Harms verloor zijn evenwicht tijdens het rennen en werd ingehaald door de meer dan 500 kilo zware stier, die zijn kans schoon zag. “Ik voelde hoe de hoorn door mijn been ging”, vertelt hij tegen de Spaanse krant Diario de Navarra. “Wat nog het meeste pijn deed, was hoe ik op de grond terechtkwam.”

Nederlander aan de dood ontsnapt

Verzorgers van het Rode Kruis behandelden hem ter plekke aan de open wond. Vervolgens heeft hij een nacht in een nabijgelegen ziekenhuis doorgebracht. Zijn arts vertelde hem dat hij aan de dood was ontsnapt. “Als de hoorn mijn lies was binnengedrongen had ik dood kunnen bloeden.”

“Het was zijn langgekoesterde wens om mee te doen hier. Hij wachtte er al twintig jaar op”, zegt zijn zoon tegen Spaanse media. “Gelukkig kan hij inmiddels weer een beetje lachen.”

Alle stieren dood

De stierenrennen en -gevechten zijn zeer omstreden onderdelen van het wereldberoemde San Fermín Festival in Pamplona, waar jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers op af kkomen. Tientallen stieren worden opgehitst en rennen in de ochtend door de straten, waarna ze later op de dag onder luid gejuich door matadors gedood worden in de arena.