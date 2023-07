Arjan Ederveen: ‘Als ik zou moeten kiezen tussen een vriend en een hond, zou ik een hond nemen’

Arjan Ederveen, gevierd Tv-maker en acteur van (kleine greep) 30 minuten, Theo en Thea, Kreatief met Kurk en Vergeten, vertelt aan De Volkskrant dat hij bepaald geen gezelschapsmens is. Hij is liefst alleen, of nog beter: met een hond. ‘Een hond is je trouwe vriend, die altijd bij je is. En ze praten niet, dat vind ik ook een voordeel. Ik zie het als een soort van kind. Een kind dat altijd kind blijft en nooit moeilijke vragen stelt.’

Ik ben dol op honden, ik heb altijd honden gehad. Als ik zou moeten kiezen tussen een vriend en een hond, zou ik een hond nemen.’

In steden heeft hij ook niet veel zin in rondlopen op zoek naar belangrijke plekken. ‘Als je een goede plek hebt op een terras, waarom zou je dan gaan lopen? Ik hoef niet naar een kathedraal of een ding.’

En opnieuw het theater in lokt hem ook niet. ‘Ik ken alle theaters. Ik werd niet gelukkig van dat gereis. Voornamelijk kan ik niet meer tegen stress, de drukte, het op tijd moeten komen, het zoeken naar waar je moet zijn. En dan dat geklets: ‘Welkom in het theater! Blijf je na afloop nog even?’ Ik zeg altijd nee, de hond wacht op mij. Ik zuig er een punt aan. Ik voel me eigenlijk altíjd alleen, ook in gezelschap. Ik voel me eigenlijk het minst alleen als ik alleen ben. Zolang ik maar een hond heb, waarvoor ik kan zorgen.’