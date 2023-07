De beste wijnen komen uit Zuid Amerika

Een Argentijns wijndomein mag zich ‘het beste van de wereld’ noemen, althans wat de jury van World’s best vineyards betreft. Vijf andere Zuid-Amerikaanse domeinen behoren tot de top 10. Dat schrijft De Standaard.

Opmerkelijk is dat die groeiende faam te danken is aan Franse druiven. Zo werd de malbecdruif, die rond Bordeaux nogal stugge wijnen oplevert, ook in Argentinië aangeplant. Door het mildere klimaat konden er volle, ronde, verleidelijke wijnen van gemaakt worden: Argentijnse malbec is vandaag wereldberoemd.

De top tien

1. Catena Zapata, Mendoza, Argentinië

2. Marquès de Riscal, Rioja, Spanje

3. VIK, Cachapoal Valley, Chili

4. Creation, Hemel-en-Aardevallei, Zuid-Afrika

5. Château Smith Haut Lafitte, Pessac-Léognan, Frankrijk

6. Bodega Garzón, Maldonado, Uruguay

7. Montes, Colchagua Valley, Chili

8. Schloss Johannisberg, Rheingau, Duitsland

9. Bodegas Salentein, Mendoza, Argentinië

10. El Enemigo, Mendoza, Argentinië

Voor de volledige top 50: worldsbestvineyards.com