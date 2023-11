Ziggo-ticketprijzen voor metalband Tool in vier jaar meer dan verdubbeld

Concertliefhebbers moeten de laatste jaren steeds dieper in de buidel tasten om hun muziekhelden te mogen aanschouwen, maar de Amerikaanse metalband Tool maakt het wel heel bont. Een avondje progressive metal inclusief heftige VJ-set op 27 mei 2024 in de Ziggo Dome in Amsterdam kost minstens 117,04 euro.

Idiote prijzen

Een klapstoeltje ergens achterin het poppodium kost dus al 117 euro (Rang 4 zitplaats), maar voor een premium-plek moet een fan maar liefst 178,64 euro neertellen. Professioneel bassist Hidde Roorda zet de idiote prijzen op een rij op socialmediaplatform X en maakt de vergelijking met 2019.

“Tool in de Ziggo: Premium - Zitplaatsen: €178,64, Rang 1 - Zitplaatsen: €150,64, Rang 2 - Zitplaatsen: €139,44, Rang 3 - Zitplaatsen: €128,24, Rang 4 - Zitplaatsen: €117,04. Geef mijn portie maar aan fikkie. Wat een achterlijke prijzen.”

Meer dan verdubbeld

“Ter vergelijking, dit kostte het in 2019: Premium seat (€ 79,00), Rang 1 - Staanplaatsen (€ 59,00), Rang 2 - Zitplaatsen (€ 59,00), Rang 3 - Zitplaatsen (€ 54,00), Rang 4 - Zitplaatsen (€ 49,00)”, aldus Roorda.

Wee je gebeente als je van je stoel komt tijdens het concert. Om deze visuele trip optimaal tot de concertganger door te laten dringen, moet iedereen blijven zitten. Dit voelt nogal tegennatuurlijk voor de metalfan. Die wil staan, dansen, springen op de muziek. Naast de zitplicht geldt er een foto- en filmverbod.

Appje sturen? Zaal uitgezet

Wie zich niet aan dit 'vriendelijke en simpele verzoek' houdt, wordt 'de toegang tot de show ontzegd zonder mogelijkheid tot restitutie', stond tijdens de vorige concertreeks overal aangeplakt. Zo werden vele fans uit het gangpad gehaald of van de stoel geplukt en de zaal uitgezet.