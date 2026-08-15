Ruim 4100 kilo zwerfafval en 79.242 peuken van strand geraapt

DEN HAAG (ANP) - Tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour hebben vrijwilligers 4175 kilo afval en 79.242 peuken van de Nederlandse stranden langs de Noordzee geraapt. Ruim 2000 vrijwilligers liepen afgelopen twee weken langs de stranden om zwerfafval te rapen, van Schiermonnikoog tot en met Cadzand.

Het hoge aantal gevonden sigaretten is "ontzettend zorgwekkend", aldus Ewout van Galen, directeur van organisator Stichting De Noordzee. "Sigarettenfilters bestaan voor 95 procent uit plastic, vergaan niet en vallen uiteen in microplastics. Eén peuk kan tot 1000 liter zeewater vervuilen en ze belanden in magen van vogels, vissen en zeezoogdieren." De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.

Volgens Stichting De Noordzee neemt de gemiddelde hoeveelheid afval op de stranden af, maar is het aandeel klein plastic daarin steeds groter. Dat is moeilijker op te ruimen en het verspreidt zich snel door het hele ecosysteem. Volgens de organisatie kan dat "potentieel levensgevaarlijk zijn voor dieren en mensen".