De paashaas, eieren verven en zoeken: onze paasgewoontes zijn christelijker dan je denkt

Oké, een uitgebreide brunch, zakken vol chocolade eitjes of naar de meubelboulevard, daar is weinig christelijks aan, maar behoorlijk wat van onze paasgewoontes zijn wel degelijk te herleiden tot het oorspronkelijk christelijke feest.

We eten bijvoorbeeld veel eieren . Tabitha van Krimpen, Jonge Theoloog des Vaderlands, legt uit bij RTL Nieuws: "Het is een christelijk gebruik om in de vastentijd – veertig dagen voor Pasen - geen eieren te eten. Met Pasen stopt het vasten en worden dus weer eieren gegeten."

Het verstoppen van eitjes is terug te voeren op de heidense cultuur. "We zien veel volksverhalen uit de heidense cultuur rondom het christendom. Het heidendom zag iets goddelijks in eieren en stopten ze daarom onder de grond, in de hoop dat die vruchtbaar zouden worden", aldus de theologe.

De paashaas

Zelfs het verven van eieren is niet zomaar een leuke kinderactiviteit. In de Italiaans orthodoxe kerk doen ze het ook. "Het ei met witte schaal staat symbool voor het graf van Jezus. Het ei verven ze dan rood. Dat is zijn bloed wanneer hij sterft. Daarna breken ze de eischaal open waardoor barsten ontstaan. Die symboliseren dat het graf van Jezus open staat."

De paastak verwijst dan weer naar de aankomst van Jezus in Jeruzalem, toen mensen allemaal palmtakken op straat legden om de weg voor hem te plaveien. Dat vieren we op palmzondag.

Tenslotte weet Van Krimpen ook voor de paashaas een verklaring. Volgens de Germaanse mythologie redde de godin van de lente een vogel. Die veranderde in een haas en legde één keer per jaar eieren. "Veel van de Germaanse mythologieën zijn vermengd met het christendom. Dus dat kan verklaren dat we veel paashazen zien."