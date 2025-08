Harris voert voorlopig geen campagne omdat het systeem 'kapot' is

Kamala Harris wil voorlopig geen ambt bekleden, omdat ze denkt dat het systeem niet werkt zoals het zou moeten. De voormalige Democratische vicepresident van de Verenigde Staten zei dat in haar eerste interview sinds ze de presidentsverkiezingen verloor van Donald Trump . Ze wil daar naar eigen zeggen de komende tijd met mensen over praten zonder dat ze ergens campagne voor hoeft te voeren, vertelde ze in de talkshow The Late Show with Stephen Colbert.

Donderdag maakte Harris bekend dat ze geen gouverneur van Californië wil worden, zoals veel werd geopperd. Dat heeft volgens haar te maken met het feit dat ze altijd geloofde dat ze het systeem van binnenuit zou kunnen veranderen. "En ik heb de afgelopen tijd besloten dat ik voorlopig niet terug het systeem in wil. Volgens mij is dat kapot", zei ze tegen Colbert.

Capitulatie

"Ik vind en ik heb altijd geloofd dat, hoe kwetsbaar onze democratie ook is, onze systemen sterk genoeg zijn om onze belangrijkste principes te verdedigen. En ik geloof niet dat ze zo sterk zijn als ze zouden moeten zijn", aldus Harris. Volgens haar laat bijvoorbeeld het Congres de regering-Trump te veel zijn gang gaan, bijvoorbeeld nu hij het ministerie van Onderwijs goeddeels probeert af te schaffen.

Tijdens de campagne waarschuwde Harris onder meer dat Trump politieke tegenstanders zou aanvallen en bondgenoten in het buitenland zou vervreemden. "Het klopt dat ik veel al had voorspeld, maar wat ik niet had voorspeld was de capitulatie. Dat had ik niet voorspeld, dat zag ik niet aankomen", aldus Harris. Volgens haar geven veel mensen die "hoeders van ons systeem en onze democratie" zouden moeten zijn toe aan de president. Ze doelde ook op het hooggerechtshof, al speelde het daar volgens haar al langer.