Het Louvre is uitgewoond, het eten is smerig en het lekt

De directeur van het Louvre heeft de Franse regering gewaarschuwd voor lekken, overbevolking en slecht voedsel. Dat kan iedere bezoeker vaststellen, maar dat blijkt ook de directrice van het Louvre te vinden.

In een uitgelekte memo bezweert ze de minister van Cultuur dat het Louvre in nood is. Laurence des Cars, de eerste vrouw aan het hoofd van de galerie, waarschuwde voor de “wildgroei van beschadigingen in museumruimtes, waarvan sommige in zeer slechte staat verkeren”.

Bovendien zijn sommige ruimtes “niet langer waterdicht, terwijl andere grote temperatuurschommelingen ondervinden, waardoor het behoud van kunstwerken in gevaar komt”.

Des Cars wees op de begrotingsproblemen van de Franse regering en de op handen zijnde sluiting van het Pompidou museum voor renovaties en zegt dat het Louvre niettemin een opknapbeurt nodig heeft die waarschijnlijk kostbaar en technisch ingewikkeld zal zijn.

Vorig jaar bezochten in totaal 8,7 miljoen mensen het museum - ongeveer twee keer zoveel als het aantal waarvoor het is ontworpen.

“De eetgelegenheden en toiletfaciliteiten zijn onvoldoende en liggen ver onder de internationale normen. De bewegwijzering moet helemaal opnieuw worden ontworpen,” gaat de memo verder.

Zelfs de modernste aanbouw van het museum - een glazen piramide ontworpen door de Chinees-Amerikaanse architect Ieoh Ming Pei en ingewijd in 1989 - kreeg zware kritiek vanwege de “grote tekortkomingen”.

Het is op warme dagen een broeikas werd en “onherbergzaam” en lawaaierig.

Net als in andere grote Europese steden, veerde het internationale toerisme in Parijs sterk op na de Covid pandemie van 2020-2021.

Ongeveer 70% van de bezoekers aan het Louvre vorig jaar waren buitenlanders.

Toeristen hebben lang geklaagd over de rijen om de Mona Lisa van Leonardo da Vinci te bekijken, de populairste attractie in het museum en tentoongesteld in de grootste zaal.

Sinds ze in 2021 de leiding van het instituut overnam, heeft Des Cars zich publiekelijk uitgesproken over het feit dat het museum een “verzadigingspunt” heeft bereikt.

Een van haar eerste belangrijke maatregelen was het instellen van een bezoekerslimiet van 30.000 per dag en het verlengen van de openingstijden.

Ze heeft ook een idee gesteund om een tweede ingang naast de piramide te creëren om de rest van het museum te “irrigeren”.