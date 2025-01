Gamebedrijf Electronic Arts lager op Wall Street na waarschuwing

NEW YORK (ANP) - Electronic Arts (EA) ging donderdag 18 procent onderuit bij het begin van de handel op de aandelenbeurzen in New York. Het is de sterkste daling van het aandeel sinds 2008, berekende persbureau Bloomberg.

De Amerikaanse ontwikkelaar van computerspellen, bekend van sportgames en The Sims, verlaagde zijn verwachtingen voor het boekjaar dat loopt tot eind maart. Het bedrijf wees daarbij op zwakte bij zijn voetbalvideogames. Die werden eerder onder de naam FIFA uitgebracht, maar in 2022 eindigde de deal van EA met de voetbalbond en werden de laatste twee voetbalgames verkocht als EA Sports FC. Ook het aantal spelers van 'Dragon Age', een rollenspel voor Sony's PlayStation en de Xbox van Microsoft, bleef achter bij de verwachtingen.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de koerswinsten in de afgelopen twee dagen die volgden op de terugkeer van Trump in het Witte Huis. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een plus van 0,1 procent op 44.209 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,2 procent op 6076 punten. De index van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven tikte een dag eerder nog een nieuw recordniveau aan. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,5 procent tot 19.907 punten.