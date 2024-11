Let op: auto verbannen uit centrum van Parijs, boete bedraagt 135 euro

Het is sowieso al geen bijster goed idee om met de auto het centrum van Parijs in te rijden, maar vanaf deze week is een groot deel zelfs tot verboden terrein verklaard. Automobilisten zonder geldige reden zijn niet meer welkom. Wie tóch per ongeluk door de beperkte zone toert, kan zich binnenkort verheugen op een boete van 135 euro.

Toeristen die met hun auto naar Parijs trekken, zullen moeten oppassen: de toegang tot grote delen van het centrum is voorbehouden aan ‘doelverkeer’ – voertuigen met een duidelijke bestemming binnen het gebied. De eerste maanden geldt nog een waarschuwingsperiode, maar vanaf het voorjaar worden de boetes ook echt uitgedeeld in de eerste vier arrondissementen.

Auto verbannen

Het autoluwe gebied beslaat bijna zes vierkante kilometer en omvat hotspots als het Louvre, de Tuilerieën en een flink stuk van de Avenue de l’Opéra. Deze rigoureuze maatregel is ingevoerd door burgemeester Anne Hidalgo, die vastbesloten is om Parijs autoluw te maken. Ze liet zich inspireren door Italiaanse steden als Milaan en Florence, die al vergelijkbare zones kennen.

Deze week is het verbod officieel ingevoerd via een verkeerspolitiebevel, dat is ondertekend door zowel de burgemeester als de politieprefect van Parijs. De zone is 24 uur per dag, zeven dagen per week actief.

Geen milieuzone

Momenteel rijden dagelijks tussen de 350.000 en 550.000 voertuigen door het hart van Parijs. Volgens schattingen is zo’n 70 procent daarvan ‘onnodig verkeer’ dat alleen maar bijdraagt aan de luchtvervuiling en het verkeerslawaai. Steden als Nantes hebben al sinds 2012 een soortgelijke Zone à Traffic Limité (ZTL). Voor de duidelijkheid: dit nieuwe plan betreft geen milieuzone.

In een promotievideo legt de gemeente Parijs uit dat de ZTL bedoeld is om het verkeer te verminderen en de stad om te vormen tot een paradijs voor voetgangers, openbaar vervoer en fietsers. Behalve voor de inwoners van het ZTL-gebied zelf, mogen ook hulpdiensten, bussen, taxi’s en voertuigen voor mensen met een beperkte mobiliteit erdoorheen. Vooralsnog blijven trekpleisters zoals de Arc de Triomphe en de Eiffeltoren bereikbaar voor toeristen, maar er zijn plannen om de zone verder uit te breiden.

Hidalgo’s kruistocht tegen de auto

Parijs’ socialistische burgemeester Anne Hidalgo is op een missie om de auto zo veel mogelijk uit het straatbeeld van de Franse hoofdstad te verbannen. Zo voerde ze een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur in op de ringweg Périphérique, maakte ze Rue de Rivoli autovrij, en verhoogde ze parkeertarieven voor SUV’s naar liefst 225 euro voor zes uur. Ook mogen een aantal grote tankstations – in totaal verantwoordelijk voor de helft van de dieselverkoop in Parijs – geen diesel meer aanbieden.