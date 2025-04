Opnieuw gigantische Egyptische graftombe ontdekt, maar waar is de farao?

In het stoffige hart van Abydos, een van de oudste steden van Egypte, hebben archeologen een spectaculaire ontdekking gedaan: diep onder het oppervlak, op de mysterieuze Anubisberg, is een reusachtige graftombe blootgelegd. Zo'n 3600 jaar oud, gehouwen uit kalksteen en voorzien van meerdere kamers, maar waar is de farao?– en dat maakt de vondst extra intrigerend – volledig zonder menselijke resten.

De tombe ligt op bijna zeven meter diepte in een necropolis die ooit dienst deed als laatste rustplaats voor machthebbers uit het oude Egypte. Wie lag hier begraven? Niemand die het weet, maar het kan bijna niet anders dan dat er eeuwenlang een machtige farao uit een vergeten dynastie bivakkeerde.

Grafrovers

Het graf is zwaar beschadigd door grafrovers die canopes, grafgiften én de sarcofaag hebben meegenomen. Zelfs de hiërogliefen die ooit de naam van de overledene vermeldden, zijn onleesbaar gemaakt. Toch laten archeologen zich niet ontmoedigen. Alles aan de tombe – de grootte, de locatie, de resten van decoraties – wijst op een koninklijke bewoner.

Roerige periode

Het team van Egyptische en Amerikaanse onderzoekers vermoedt dat de tombe toebehoorde aan een farao uit de zogenoemde Abydos-dynastie, een heerserslijn die regeerde tussen 1640 en 1540 voor Christus. “Dat is een heel mysterieuze en raadselachtige dynastie die wel vergeten lijkt te zijn, omdat het een periode van politiek verval en verdeling was”, vertelt hoofdonderzoeker Josef Wegner van de Universiteit van Pennsylvania aan CNN.

Vergeten dynastie komt tot leven

Wegner is geen onbekende in de regio. In 2014 ontdekte hij ook al het graf van koning Seneb-Kay, tot dan toe een totaal onbekende farao. De nu gevonden tombe is groter en ouder, wat doet vermoeden dat het mogelijk om een voorouder of stichter van deze dynastie gaat.

De vondst volgt opvallend kort op een eerdere spectaculaire ontdekking: in februari maakten archeologen melding van een nieuw ontdekte faraotombe in de Westelijke Valleien bij Luxor – de eerste sinds het beroemde graf van Toetanchamon in 1922.

Bron: CNN