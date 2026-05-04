Amsterdam stikt van de ratten. Vergroot dat het risico op het Hantavirus? Plus: wat je zelf kunt doen tegen ratten

Amsterdam ziet het aantal ratten
de laatste jaren sterk toenemen. In parken, binnentuinen en rond vuilcontainers worden de dieren steeds vaker gezien, tot ergernis én zorg van bewoners. Zij vragen zich af: loop je in de hoofdstad nu ook gevaar op het hantavirus?
Het hantavirus
is een virus
dat voorkomt bij knaagdieren, zoals muizen en ratten. Besmetting van mensen verloopt via urine, ontlasting en speeksel, vooral wanneer opgedroogde resten als fijn stof worden ingeademd. In Nederland zijn hantavirusinfecties zeldzaam, benadrukt het RIVM. Het virus circuleert wel bij bepaalde muizen en bij een deel van de rattenpopulatie, maar de kans dat een gemiddelde stadsbewoner ziek wordt, is klein.
De grootste risico’s lopen mensen die intensief met knaagdieren of sterk vervuilde ruimtes werken, zoals ongediertebestrijders of mensen die oude schuren en vakantiehuisjes schoonmaken. Voor de rest van de Amsterdammers geldt: geen reden tot paniek, wél tot beter opruimen.
Bewoners kunnen rattenoverlast beperken door geen voedsel op straat te laten slingeren, vuilniszakken goed af te sluiten en gaten in woningen te dichten. Wie na contact met knaagdieren griepachtige klachten krijgt, wordt geadviseerd de huisarts te bellen
5 dingen die je zelf tegen ratten kunt doen
- Ruim etensresten direct op. Laat geen etensresten op straat, balkon of in de tuin liggen en voer vogels zo min mogelijk met brood; voor ratten is dit een lopend buffet.
- Sluit afval goed af. Gebruik stevige vuilniszakken, knoop ze goed dicht en zet ze pas kort voor het ophalen buiten, liefst in dichte containers of bakken.
- Maak huis en tuin ‘ratdicht’. Dicht kieren en gaten rond leidingen, deuren en ventilatieroosters, verwijder rommelhopen en zorg dat ratten zich niet makkelijk kunnen verschuilen.
- Wees voorzichtig met opslagruimtes. Bewaar voer, dierenvoeding en zaden in goed afsluitbare bakken en controleer regelmatig op sporen van knaagdieren, zoals keutels of aangevreten verpakkingen.
- Meld overlast bij gemeente of verhuurder. Zie je herhaaldelijk ratten in de buurt, meld dit dan bij de gemeente of woningcorporatie zodat professionele bestrijders kunnen worden ingeschakeld.