Dit zijn de populairste kerstcadeau’s

Oh wat spannend allemaal, wat voor presentjes zullen er onder de kerstboom liggen volgende week? Gelukkig weten we de verkoopcijfers van Bol.com. Zo kom je niet al te veel voor verrassingen te staan.

Boeken blijken populair. Vooral ‘Mindf*ck Next Level’ van Victor Mids, ‘BASTA’, de autobiografie van Marco van Basten, en ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman belandden opvallend vaak in het online winkelmandje.

Ook gadgets zijn veel gekocht en dan vooral de Apple Airpods, een speaker of smartspeaker. Verder zijn gezelschapsspellen favoriet, met name 30 Seconds, de Monopoly Valsspelers Editie of het Qwixx dobbelspel.

Op het gebied van cosmetica kozen consumenten opvallend vaak voor duurzame producten van bijvoorbeeld het merk Weleda, maar ook Rituals blijft populair.