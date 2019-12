Rijbewijs is in ene gemeente veel duurder dan in andere

Als je rijbewijs kwijt is of gestolen moet je een nieuwe aanvragen. Wat je daarvoor betaalt, verschilt sterk per gemeente. Zo kost het pasje in Veldhoven maar 32,95 euro, terwijl je in Arnhem 102,45 euro kwijt bent.

Dat blijkt uit een vergelijking van Independer. Voor een spoedaanvraag variëren de kosten van 67,05 tot 136,55 euro. Officieel bedraagt het maximumtarief dat gemeenten mogen vragen 39,78 euro, maar daar komen allerlei toeslagen over heen. Zo is er een rijkostencomponent van 9,70 euro en hanteren gemeenten vermissingskosten. Juist daarbij zijn de verschillen het grootst.

Zonder geldig rijbewijs op zak ben je in principe onverzekerd laat Suzan Samson van Independer aan het AD weten. “Als je na een ongeval niet direct een geldig rijbewijs kunt laten zien, kan de verzekeraar ervoor kiezen om coulant te zijn. In dat geval moet je wellicht achteraf aantonen dat je rijbewijs ten tijde van het ongeval geregistreerd was. Wettelijk is rijden zonder geldig rijbewijs strafbaar en de politie kan je hiervoor een boete opleggen.”

