Eveline uit B&B Vol liefde is 22 kilo afgevallen: zo ziet ze er nu uit

De opnames van B&B Vol liefde zijn natuurlijk al lang achter de rug. In de tussentijd heeft B&B-houder Eveline een ware metamorfose ondergaan. Ze is maar liefst 22 kilo afgevallen, schrijft ze bij een Instagram-bericht.

Op de foto ziet ze er duidelijk een stuk slanker uit. Dat viel haar volgers ook op. In een reactie laat Eveline weten dat ze inderdaad flink wat pondjes is kwijtgeraakt. Hoe het afloopt met de pittige Limburgse die in het noorden van Italië een B&B runt, is nog onduidelijk. Ze heeft al twee mannen naar huis gestuurd en met Bart leek er in eerste instantie een enorme klik, maar na de blamage met zijn bloemenperkje en de pasta carbonara is de liefde enigszins bekoeld.