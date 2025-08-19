Je beste vriendin? Of vindt ze je eigenlijk stom? 3 signalen om op te letten

Soms voelen we haarfijn aan dat iemand je niet kan uitstaan, ook als die persoon het nooit hardop uitspreekt. Maar soms denk je dat iemand je beste vriendin is, terwijl ze je stom vindt. (daar kom je dan later achter)

Hoe herken je de subtiele signalen? Met deze drie duidelijke tekenen weet je binnen no-time waar je aan toe bent.

1. Gebrek aan oogcontact

Wanneer iemand je consequent mijdt met zijn of haar ogen, is dat vaak geen toeval. We zoeken instinctief oogcontact met mensen in wie we geïnteresseerd zijn of om wie we geven. Als je structureel wordt genegeerd tijdens gesprekken, kan dat duiden op onwil of zelfs afkeer. Een blik zegt soms meer dan duizend woorden.

2. Eenzijdige gesprekken

Vraag jezelf eens af: interesseert die persoon zich écht in jou, of draait het contact altijd om hem of haar? Iemand die nooit vraagt naar jouw leven, prestaties of verhalen maar alleen over zichzelf praat, laat merken dat jouw aanwezigheid weinig voor hem of haar betekent. Waar oprechte belangstelling is, ontstaat een echte dialoog — geen eindeloze monoloog.

3. Weinig gedeelde momenten (en veel afwijzingen) Wordt het steeds lastiger om afspraken te maken? Reageert de ander zelden enthousiast op jouw initiatieven — of blijft ieder tegenvoorstel uit? Wie je graag mag, zoekt jouw gezelschap op, neemt zelf ook initiatief en wil herinneringen maken. Word je steeds afgehouden of zelfs ‘geghost’? Dan hoef je de boodschap niet meer te zoeken.

Conclusie: Niet iedereen spreekt zijn mening uit, maar gedrag verraadt vaak genoeg. Signaleer je meerdere van deze punten? Dwing het contact dan niet af, maar investeer liever in mensen die jouw aanwezigheid wél waarderen. Zo bouw je aan relaties die energie geven, ook zonder woorden.