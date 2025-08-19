Nobelprijs? Welke ‘zes oorlogen’ heeft Trump beëindigd?

Trumps ‘zes oorlogen’

Volgens het Witte Huis beëindigde Trump de volgende conflicten:

Armenië en Azerbeidzjan (Nagorno-Karabach)

Democratische Republiek Congo en Rwanda

Israël en Iran (regio Midden-Oosten)

India en Pakistan (Kasjmir)

Cambodja en Thailand

Daarnaast werden ook geschillen genoemd uit Trumps eerste termijn: Egypte-Ethiopië en Servië-Kosovo.

Nagorno-Karabach (Armenië en Azerbeidzjan) In 2023 annexeerde Azerbeidzjan de regio en verdreef de Armeense meerderheid. Een Amerikaans vredesvoorstel bracht landen aan tafel. Het Witte Huis wijst op de ‘Trump Route for International Peace and Prosperity’ als belangrijk diplomatiek resultaat. De spanningen zijn echter nog steeds aanwezig.

India en Pakistan (Kasjmir) Trump claimt een beslissende rol bij de wapenstilstand in mei na ernstige schermutselingen. Pakistan ondersteunt Trumps lezing. De Indiase premier Modi spreekt dit echter tegen: volgens hem speelde Trump geen doorslaggevende rol.

Congo en Rwanda Na Amerikaanse druk kwamen beide landen tot een staakt-het-vuren, zegt Trump, mede vanwege Amerikaanse investeringen in de regio Kivu (rijk aan grondstoffen). Internationale waarnemers zien vooral wapenstilstanden, geen duurzame vrede.

Cambodja en Thailand Een grensconflict tussen Cambodja en Thailand escaleerde, maar na telefonisch contact met Trump werd een wapenstilstand uitgeroepen, aldus het Witte Huis. De situatie is sindsdien rustig gebleven, maar spanningen kunnen oplaaien.

Israël en Iran/Midden-Oosten Trump wijst op de Abraham-akkoorden: Arabische landen die Israël formeel erkenden, vooral in zijn eerste termijn. Over Gaza is echter nauwelijks progressie geboekt. En de claim dat de VS met Iran vrede bewerkstelligde, is door experts als overdreven bestempeld.

Zijn deze oorlogen echt beëindigd?

Veel internationale onderzoekers, waaronder het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), wijzen erop dat het vooral om staakt-het-vuren of diplomatieke akkoorden gaat; het merendeel van de genoemde conflicten laait geregeld op. Ook de Nobelprijscommissie beoordeelt zulke claims kritisch: de prijs ging in 2024 naar Narges Mohammadi voor haar vreedzaam verzet in Iran, niet naar een staatsleider als Trump.

“We respecteren elke steun, maar de afspraken in Kasjmir waren ons eigen initiatief,” aldus Modi (bron: The Times).

Scepsis én nominaties Pakistaanse leiders en Benjamin Netanyahu (Israël) steunen Trumps nominatie, maar Europese landen, India en diplomaten zijn kritisch. Eerdere claims van Trump om de Nobelprijs stammen uit 2020, o.a. wegens Noord-Korea-overleg.

Samengevat: Trump speelde een rol bij diplomatiek overleg, maar beweert meer dan volgens onafhankelijke bronnen gerechtvaardigd is.