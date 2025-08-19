Naast een wijnkaart heeft dit restaurant nu ook een waterkaart: een flesje kost 22 euro

De Fransen staan bekend om hun liefde voor wijn. En een Frans restaurant in het noorden van Engeland maakt die reputatie waar: La Popote in Cheshire heeft bijna 140 soorten op de kaart staan. Toch is het niet de wijnkaart die nu voor opschudding zorgt, maar… de waterkaart.

Vanaf deze week kunnen gasten naast gratis kraanwater kiezen uit zeven soorten gebotteld water: drie gewone en vier bruisende. Prijzen variëren van een bescheiden vijf pond voor een fles Crag Spring Water tot negentien pond voor een Portugese bubbelvariant met de chique naam The Palace of Vidago (omgerekend 22 euro).

Volgens eigenaar Joseph Rawlins vond hij het idee aanvankelijk belachelijk. Totdat hij zich liet overhalen door Doran Binder – waterleverancier én heuse watersommelier – om een proeverij te doen in diens waterbar. Daar proefde hij dat “water niet gewoon water is”. Het ene water smaakt zoutig en gaat ineens perfect samen met Parmaham, het andere brengt chocolade tot leven. Net als wijn dus.

La Popote is naar verluidt het eerste restaurant in Groot-Brittannië dat zo’n waterkaart introduceert en daarmee liften ze handig mee op de wereldwijde trend om minder alcohol te drinken. In de VS daalde het aantal volwassenen dat drinkt van 67 procent in 2022 naar 58 procent vorig jaar. Mocktails, alcoholvrije slijterijen en zelfs 'sober bars' schieten als paddenstoelen uit de grond.

Mineralen

Binder legt het graag wetenschappelijk uit: de smaak van water hangt af van het gehalte aan opgeloste mineralen, oftewel de Total Dissolved Solids (TDS). Gedistilleerd water, met nul TDS, is uitstekend voor autoruiten maar volstrekt oninteressant voor de smaakpapillen. Het Franse Vichy Célestins daarentegen heeft een TDS van 3300 en smaakt zoutig, tot je er een plakje ham bij eet, dan blijkt het plots een verfijnde culinaire begeleider.

En hoe drink je zo’n exclusief flesje water? Volgens Rawlins het liefst op kamertemperatuur, met een schijfje citroen. Want net als bij wijn geldt: te koud serveren maakt de smaak kapot.

Of gasten bereid zijn 20 euro neer te leggen voor een flesje bronwater, moet nog blijken. Maar één ding is duidelijk: in Cheshire kun je vanaf nu niet alleen pronken met je wijnkennis, maar ook met je waterexpertise.