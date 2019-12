Werknemer te lang op toilet? Niet met nieuwe schuin aflopende toiletbril

Het is voor een werkgever natuurlijk maar lastig dat je af en toe naar het toilet moet. En stel je voor, dat je daar dan ook nog twee minuten langer blijft dan strikt noodzakelijk. Gelukkig is er een oplossing: de schuin aflopende toiletbril.

Met een hoek van 13 graden is de bril net niet zo oncomfortabel dat je er last van krijgt, maar ongemakkelijk genoeg om zo snel mogelijk weer op te staan. Wie er op zit, moet namelijk continu zijn beenspieren aanspannen. De bril is speciaal ontworpen om ervoor te zorgen dat werknemers minder tijd op het toilet doorbrengen en dus meer tijd op de werkvloer.

Ontwerper Mahabir Gill legt aan de BTA (British Toilet Association) uit dat ‘een normale toiletbril relatief comfortabel is, waardoor werknemers er langer dan noodzakelijk op blijven zitten’. “Te lange toiletpauzes kosten het Verenigd Koninkrijk alleen al 4 miljard pond per jaar,” voegt hij daar nog aan toe. “Met de vele flexibele nulurencontracten is het heel begrijpelijk dat onze Standard Toilet een aanwinst kan zijn voor het bedrijfsleven.”

Gill vertelt aan Wired dat een gebruiker na ongeveer vijf minuten pijn krijgt in de benen, maar niet zo erg dat je er op de lange termijn problemen mee krijgt. “Een grotere hoek zou gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Een hoek van 13 graden is niet te ongemakkelijk, maar wel vervelend genoeg om snel weer op te staan.”

Zo gaat de productiviteit van een werknemer omhoog. Hopelijk ziet hij dat ook terug in een loonsverhoging.

BREAKING NEWS: Say goodbye to comfort breaks! New downward-tilting toilets are designed to become unbearable to sit on after five minutes. They say the main benefit is to employees in improved employee productivity. pic.twitter.com/lfDbeXJdCX