‘Chinese gevangenen maken H&M mode’

Een Brit die gevangen heeft gezeten in China zegt dat zijn medegevangenen dwangarbeid verrichtten voor H&M. Peter Humphrey , een bedrijfsonderzoeker die in China gevangen zat, beweerde dat hij medegevangenen zag werken aan H&M-producten in ruil voor dingen als toiletartikelen.

Opvallend: het Zweedse concern ontkent de bewering niet, maar zegt dat het Chinese toeleveranciers heeft gewaarschuwd geen gevangenen in te zetten.

Eerder deze week stuitte een meisje van zes op een boodschap met de hand geschreven op een kerstkaart die gekocht was bij de supermarkt. De anonieme handgeschreven boodschap zei dat gevangenen in de Qingpu-gevangenis in Shanghai gedwongen werden om kaarten tegen hun wil in te pakken.