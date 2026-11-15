Stond je op 14 oktober tevergeefs bij de bushalte? Dan weet je dat buschauffeurs actievoeren voor meer loon. Een chauffeur van 23 jaar of ouder begint volgens de loontabel van de cao Openbaar Vervoer op €2.931 bruto per maand, voor een werkweek van 40 uur. Een startende leraar krijgt vanaf 1 november €3.665. Dat is €734 per maand meer.

Over dat loon wordt deze weken onderhandeld.

Zoveel verdient een chauffeur nu

Buschauffeurs hebben een eigen chauffeursloonschaal. Volgens een overzicht van Allroad op basis van de loontabel van werkgeversvereniging VWOV en FNV begin je tot en met je 22e op trede 1 en vanaf je 23e op trede 2. De tabel van 1 april 2026 is de laatste loonstap uit de vorige cao. Die blijft gelden tot er een nieuwe cao is. Bruto per maand, fulltime:

Trede 1 (tot en met 22 jaar): €2.876

Trede 2 (starter vanaf 23 jaar): €2.931

Trede 6 (ongeveer vijf jaar ervaring): €3.370

Trede 16 (maximum): €3.934

Per uur verdient een starter op trede 2 zo €16,91 bruto. Daar komen 8 procent vakantiegeld, een eindejaarsuitkering en toeslagen voor vroege, late en weekenddiensten bij. Volgens Manly kan die onregelmatigheidstoeslag al snel enkele honderden euro's per maand opleveren. Dat verschilt wel per vervoerder.

Per uur zit de verzorgende er net boven

In de ouderenzorg werkt een verzorgende IG in schaal FWG 35 van de cao VVT. Een volle werkweek is daar 36 uur. Volgens Jecao.nl begint die schaal per 1 juli 2026 op €2.663,54 bruto per maand (de zij-instroomperiodiek). Fellowpeople noemt €2.735,91 als startperiodiek. Op maandbasis zit de verzorgende dus iets onder de buschauffeur, maar zij werkt vier uur per week minder.

De werkgevers boden 2 procent, de bonden willen veel meer

De cao Openbaar Vervoer geldt voor zo'n 13.000 mensen bij onder meer Arriva, Connexxion, Keolis, Qbuzz en EBS. De vorige cao liep eind juni af. In juli stopten FNV en CNV na acht onderhandelingsrondes. Volgens FNV lag er toen een loonbod van 2 procent voor één jaar, en dat was lager dan de inflatie.

Over de looneis lopen de berichten uiteen. Begin oktober meldde Treinenweb dat FNV 6 procent vroeg en CNV 9,5 procent over twee jaar. In de berichtgeving van deze week staat steeds dat de bonden samen 9,5 procent over twee jaar eisen. Daarnaast willen ze afspraken over minder werkdruk en een regeling voor oudere werknemers.

De werkgevers wilden juist ook dingen veranderen. Volgens FNV ging het onder meer om diensten van maximaal 10 uur, een eerste dienst die al voor 04.30 uur begint en een dagdienst die doorloopt tot 19.15 uur.

Bij 2 procent gaat een starter er €59 op vooruit

Wat betekenen de percentages in euro's? Wij rekenden het uit voor drie treden uit de loontabel. Het gaat om bruto bedragen per maand, zonder toeslagen en voor belasting:

Starter (trede 2, €2.931): bij 2 procent €58,62 erbij, bij 9,5 procent €278,45

Vijf jaar ervaring (trede 6, €3.370): bij 2 procent €67,40, bij 9,5 procent €320,15

Maximum (trede 16, €3.934): bij 2 procent €78,68, bij 9,5 procent €373,73

Zelfs met de volle 9,5 procent zou een starter op €3.209 uitkomen. Dat is nog altijd ruim €450 minder dan het startsalaris van een leraar.

Op 14 oktober legden de chauffeurs voor het eerst landelijk 24 uur het werk neer. Volgens FNV bleef zo'n 90 procent van de bussen staan. VWOV schatte dat ongeveer de helft van het personeel staakte. De bonden kondigden aan dat ze tot de kerst elke week een dag zouden staken.

Over het loon zijn ze het nog niet eens

Bij het eerste overleg op donderdag kwam er nog geen akkoord uit, meldt het ANP. Over de ouderenregelingen en de onregelmatigheidstoeslagen ging het volgens FNV goed. Over loon en werkdruk zijn de partijen het nog niet eens.

Er is nog geen resultaat, maar de gesprekken zijn zeker niet geklapt - Marijn van der Gaag, onderhandelaar FNV (via ANP)

Volgende week donderdag wordt opnieuw onderhandeld. Hoe lang het bestand duurt, verschilt per bericht: volgens FNV en meerdere regionale media is de volgende actie zaterdag 7 november, terwijl Omroep Delft, op basis van CNV, schrijft dat er vanaf 4 november weer gestaakt kan worden. Over het eerdere overleg schreven we in Nog geen resultaat na gesprekken over cao streekvervoer

Wat de cijfers niet zeggen

Alle bedragen zijn kale schaalsalarissen. Wie veel vroege, late en weekenddiensten rijdt, heeft netto vaak meer dan het bedrag in de tabel. Let ook op het aantal uren: een chauffeur werkt 40 uur, een verzorgende in de VVT 36. Het stadsvervoer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam valt niet onder deze cao. Het Amsterdamse GVB betaalt bijvoorbeeld €2.950,13 tot €3.501,80 per maand, volgens Manly.