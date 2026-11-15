Bijna 10.000 keer verzekeringsfraude ontdekt: zelfs de vlek op het tapijt is soms nep

Een schadefoto lijkt overtuigend bewijs, maar wat als de vlek met kunstmatige intelligentie is toegevoegd? Nederlandse verzekeraars zien dat dit soort manipulatie voorkomt. In 2025 stelden zij 9.979 fraudegevallen vast: 10 procent meer dan een jaar eerder en het hoogste aantal in drie jaar. De fraudebestrijding leverde volgens het Verbond van Verzekeraars een besparing van 95 miljoen euro op.

De meeste fraude begint al bij de aanvraag

Bij verzekeringsfraude denk je al snel aan een verzonnen inbraak of een overdreven schadeclaim. Toch vindt volgens het Verbond van Verzekeraars 69 procent van de vastgestelde fraude al plaats bij het afsluiten van een verzekering . Het gaat dan bijvoorbeeld om het bewust verstrekken van onjuiste informatie op het aanvraagformulier.

Daarom kijken verzekeraars niet alleen kritisch naar ingediende claims, maar ook naar de gegevens waarmee iemand zich aanmeldt. Door fraude bij de aanvraag te onderscheppen, willen zij voorkomen dat later onterechte schadevergoedingen worden uitgekeerd. Directeur Richard Weurding van het Verbond benadrukt dat verzekeringsfraude iedereen raakt die zijn premie eerlijk betaalt.

Een tapijtvlek uit de computer

Ook bij schadeclaims verandert de manier waarop mensen proberen te frauderen. Volgens verzekeraars wordt kunstmatige intelligentie steeds vaker gebruikt om schadefoto’s en andere bewijsstukken te manipuleren.

Een opvallend voorbeeld is een verzekerde die een vergoeding vroeg voor een vlek op een tapijt. Als bewijs werd een foto meegestuurd, maar uit analyse bleek dat de vlek met AI aan het beeld was toegevoegd. De verzekeraar wees de claim af en registreerde de betrokkene in een gezamenlijk waarschuwingssysteem voor fraude.

Het voorbeeld laat zien waarom een foto voor verzekeraars niet vanzelfsprekend het laatste woord is: ook het aangeleverde bewijs zelf kan onderdeel zijn van de fraude.

Meer zaken, niet meer geld bespaard

De cijfers worden bijgehouden door het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit. In 2024 ontdekten verzekeraars 9.070 fraudegevallen, tegenover 9.979 in 2025. Bij zakelijke verzekeringen nam het aantal vastgestelde fraudegevallen met ruim 11 procent toe.

Opvallend genoeg liep de gerapporteerde besparing niet mee met het hogere aantal zaken. Die kwam in 2025 uit op 95 miljoen euro, tegen 95,6 miljoen euro een jaar eerder. Meer ontdekte fraudegevallen betekenen dus niet automatisch een hoger voorkomen schadebedrag.

Niet alle verzekeringsfraude zit in deze cijfers

De telling omvat vastgestelde fraude bij verzekeringsaanvragen en claims bij schade- en levensverzekeraars. Fraude met zorgverzekeringen valt erbuiten. Ook gaat het om ontdekte gevallen: de cijfers laten zien wat verzekeraars hebben vastgesteld, niet hoeveel fraude in totaal is gepleegd.

Dat onderscheid is belangrijk. De stijging van 10 procent betekent dat er meer fraude aan het licht kwam. Uit deze cijfers alleen valt niet op te maken of mensen daadwerkelijk vaker frauderen, verzekeraars beter controleren of beide ontwikkelingen een rol spelen