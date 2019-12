‘De files zullen nog véél erger worden

Files staan er de hele dag en overal in het land. Dit jaar stijgt het aantal opstoppingen verder met 17 procent. En we staan niet alleen meer stil op de snelwegen, inmiddels slibben ook de lokale en provinciale wegen dicht.

Dat concludeert de ANWB op basis van haar meest recente filecijfers, gemeten over het hele Nederlandse wegennet. Naast de stijging van het aantal auto’s heeft ook het weer veel invloed op de doorstroming van het verkeer. De drukste dag was dinsdag 22 januari toen sneeuwval en gladheid in de oostelijke helft van het land leidden tot grote verkeershinder met een filerecord van liefst 2287 kilometer.

Frits van Bruggen, hoofddirecteur ANWB tegen De Telegraaf: ,,We wisten dat de files weer zouden toenemen, maar dat het zo fors zou uitvallen is wel een tegenvaller. Zeventien procent meer dan vorig jaar, terwijl het in 2018 ook al met twintig procent was gestegen. Een paar jaar terug gingen we uit van een toename van in totaal vijftig procent en daar zijn we nu zeker al overheen gegaan.”

En het wordt nog erger. “De groei van het wagenpark gaat richting de negen miljoen en de vraag naar mobiliteit blijft stijgen. Niet alleen in de spits, maar ook overdag en in het hele land. Niet alleen op de weg zal het voller en voller worden, ook op het spoor, de fiets- en wandelpaden.”