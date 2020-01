Oud-CPB-directeur: ‘Bezuinigen? Het geld klatert in Nederland van de daken’

Het Centraal PLanbureau denkt dat er maar weer eens bezuinigd moet worden. De vermaarde ex-directeur Coen Teulings vindt dat een bizar advies. ‘Het geld klatert in Nederland van de daken. Die overvloed uit zich in een overschot op de betalingsbalans van ruim 9% van het jaarlijks bruto binnenlands product. We sparen als gekken’, schrijft Teulings in het FD. Hij stelt dat er juist ruimte is om voor €15 mld extra uit te geven of door te voeren aan kortingen op de belasting.

Teulings stelt dat het bij de huidige negatieve rente niet zinvol is voor de Nederlandse overheid om te bezuinigen. Aflossen van geld kost feitelijk geld. Onlangs maakte hoogleraar aan de Erasmus School of Economics Bas Jacobs in deze krant hetzelfde punt.