Alle jongeren willen influencer worden: “Ze zien niet hoe hard je moet werken”

Vroeger wilde je juffrouw worden of politieagent, tegenwoordig is influencer hét droomberoep van jongeren. Maar zo leuk is het niet. “Influencers hikken tegen een depressie aan.”

In het Verenigd Koninkrijk is influencer op social media het populairste beroep na arts. In de VS wil 54 procent van de jongeren beroemd worden op social media. Presentatrice Nicolette van Dam en haar man Bas Smit schrikken van de cijfers. Op social media schrijven ze: “Influencers hikken tegen een depressie aan door de druk van likes, volgers, etc. Ze concurreren elkaar dood en net als bij dj’s en topsporters is er maar een handjevol dat er echt geld mee verdient.”

Niet alleen is de kans klein dat het je lukt, het is bovendien heel hard werken, legt jongerenexpert Nina Hoek van Dijke uit aan RTL Nieuws. “Jongeren zien het natuurlijk volop. Het lijkt een heel makkelijk leven. Je krijgt als influencer allemaal shit opgestuurd, zoals make-up. Ze zien niet dat het hard werken is en hebben geen idee hoeveel tijd erin gaat zitten. Campagnes, fotograferen, editten, creativiteit… Het hoort er allemaal bij.”

Toch vindt ze het niet zo erg dat jongeren uitspreken de wens te hebben om influencer te worden. “De meeste jongeren zullen het influencen nooit proberen. Een ander deel wel, en die zullen erachter komen dat het niks voor hen is. En weer een ander klein groepje zal er wellicht succesvol mee worden.”