Zelfs miljonairs pleiten voor hogere belastingen: “Extreme, destabiliserende ongelijkheid groeit wereldwijd”

Een groep van 121 superrijken pleit in een brief voor hogere belastingen voor topinkomens. Het document is ondertekend door onder meer Disney-erfgenaam Abigail Disney en ex-ceo van Unilever Paul Polman. De miljonairs en miljardairs willen zo bijdragen aan het verminderen van de sociale ongelijkheid.

De ‘extreme, destabiliserende ongelijkheid’ groeit wereldwijd, schrijven de miljonairs. “In veel landen hebben de door ongelijkheid veroorzaakte spanningen al crisisniveaus bereikt”, klinkt het. Eerder schreven de superrijken al een soortgelijke brief aan de Amerikaanse presidentskandidaten. Nu richten ze het woord tot de elite die in Davos bijeen is op het World Economic Forum. Ze noemen zich de meest geprivilegieerde klasse die ooit op de aarde heeft rondgelopen.

“Er zijn twee soorten rijke mensen op deze wereld. Zij die het liefst belasting betalen, en zij die het liefst hooivorken willen,” schrijven de miljonairs. Met dat laatste doelen ze op belastingontduiking. “Wij, de ondertekenaars, betalen het liefst belasting. En we geloven dat jij, als je hierover nadenkt, dit ook wil,” aldus de voornamelijk Amerikaanse rijken.