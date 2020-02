Het einde van de barman? Digitaal bestellen explodeert

Er is een groot tekort aan horecapersoneel, maar een oplossing is dichtbij: digitaal bestellen en afrekenen. Het is in elk geval sterk in opkomst, weten experts.

“We merken dat bestelzuilen en bestelapps voor tablet booming zijn. Het gaat vooral het laatste jaar echt hard”, vertelt Leon Besselink, directeur van Next to Food, die dergelijke producten levert, tegen Editie NL. “Er is veel behoefte aan snelheid en gemak bij consumenten. Mensen worden op deze manier ook minder snel opgejaagd”, meent Besselink. “Er was vaak een tekort, maar als klanten op deze manier kunnen bestellen, kan personeel zich focussen op het maken van eten en het rondbrengen in plaats van betalen en bestelling opnemen. En mensen geven meer uit dankzij zo’n bestelzuil.”

Consumentenpsycholoog Patrick Wessels merkt dat met name een jonge doelgroep behoefte heeft aan digitaal bestellen. “Wachten op onze bestelling, met name tijdens het uitgaan of als je een snelle hap wil, is een grote irritatie. Het is top dat deze innovaties dat wegnemen.”

Er is echter één groot nadeel: “Er zit qua betalen geen rem op. Als biertjes automatisch van je rekening worden geschreven, heb je totaal geen besef van wat je uitgeeft.” Dat vinden horecazaken natuurlijk geen probleem. “Het grootste voordeel voor hen is dat de omzet stijgt.”