Ook voor de economie is het beter als we zorgen dat de aarde niet verder opwarmt

Maatregelen om de opwarming van de aarde te beperken zijn duur, maar niets doen is nog veel duurder. Dat concluderen wetenschappers die hebben uitgerekend wat het kost als klimaatverandering niet wordt tegengegaan.

Volgens de onderzoekers van het Potsdam Institute for Climate Impact Research ligt het economisch optimum bij twee graden opwarming. De doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs halen, is dus ook financieel het gunstigst. Warmt de aarde verder op dan zijn de kosten door schade van overstromingen, stormen en andere problemen hoger dan de kosten van beleid om de opwarming te stoppen.

Met ingewikkelde computersimulaties kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat het economisch loont om klimaatverandering te beperken. “We kwamen tot de verrassende conclusie dat als we de wereldwijde temperatuurstijging tot 2 graden Celsius beperken zoals overeengekomen in het Parijse Klimaatakkoord, dit economisch gezien het goedkoopste zal zijn,” vertelt onderzoeksleider Anders Levermann.

Er moet dan wel nog heel wat gebeuren. “De temperatuur op aarde is al met meer dan één graden Celsius gestegen,” zegt Levermann. “Willen we de temperatuurstijging beperken tot 2 graden Celsius, dan vereist dit snelle en fundamentele wereldwijde actie.”

Maar er is geen excuus meer. “Diegenen die zeiden dat het aanpakken van klimaatverandering duur is, kunnen nu zien dat niets doen duurder is. Doorgaan op de huidige voet is geen levensvatbare economische optie meer,” klinkt het.