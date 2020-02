Zo erg is de armoede in Spanje: helft bevolking heeft moeite om rond te komen

Spanje lijkt inmiddels aardig hersteld van de economische crisis van 2008, maar er blijft veel ellende verborgen. De positieve groeicijfers maskeren de grote kloof die is ontstaan tussen rijk en arm.

Reden voor armoede-expert van de VN, Philip Alston, om onderzoek te doen naar de situatie in Spanje. Britse krant The Guardian was aanwezig bij een bijeenkomst waar Alston luisterde naar de verhalen van arme Spanjaarden, die nog steeds nauwelijks de huur kunnen betalen.

Werkloosheid

De cijfers zijn zorgwekkend. Volgens het Spaanse nationale statistiekbureau leeft meer dan een kwart van de bevolking op of onder de armoedegrens. Dat is anderhalf procent meer dan in 2008. Het werkloosheidspercentage van 14,1 procent is nog altijd dubbel zo hoog als het EU-gemiddelde. Ongeveer de helft van de Spaanse bevolking heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.

De 71-jarige Blanca Coronel uit Paraguay, die al sinds 2006 in Spanje woont, zegt bijvoorbeeld tegen Alston dat ze ondanks haar leeftijd en knieblessure nog zeker tien jaar door moet werken voor ze genoeg pensioen heeft opgebouwd.

Huizenprijzen

Wat sterk bijdraagt aan de armoede in het land zijn de gestegen huizenprijzen. Sinds 2014 zijn de huren gemiddeld met 50 procent omhoog gegaan. Huurders krijgen te maken met gigantische huurverhogingen, geld om een huis te kopen is er niet. Een vrouw uit Móstoles ten zuidwesten van Madrid vertelt aan de VN-gezant: “Ik heb vier kinderen. Waar wil de overheid dat we gaan wonen? Op straat, onder een brug? Het enige wat we vragen is dat de huur op het oude niveau blijft.”

Politiek

Chauffeur Jesús Alcocer (58) zegt dat hij het niet lang meer volhoudt. Tijdens de economische crash moest hij zijn woning noodgedwongen verkopen. Nu deelt hij samen met zijn partner Manoli Navarro, drie dochters en een kleindochter een huurflat. Hij verdient 900 euro per maand. Navarro werkt parttime bij een kinderopvang. Hun huur is gestegen van 816 euro per maand naar 1.400 euro. “Ik kan dat gewoon niet betalen,” aldus Alcocer. “Het enige wat ik kan doen is de oude huur overmaken en hopen dat ze daarmee akkoord gaan. Ik heb altijd netjes betaald, maar ik kan me de prijsstijging gewoon niet permitteren.”

Navarro begint tijdens de bijeenkomst met de VN-gezant te huilen. “Mensen realiseren zich niet wat we doormaken of hoe het voelt om weer op te krabbelen en dan opnieuw onderuit te gaan. Wat is er tegenwoordig aan de hand in Spanje? Het wordt erger en erger. Politici doen er niets aan. Het is zo zwaar, maar ik laat ze niet mijn dochters uit hun huis zetten. Ik ga niet weg.”

Verbetering

De nieuwe premier, sociaal-democraat Pedro Sánchez, heeft verbetering beloofd als het gaat om armoede en sociale ongelijkheid. De minister-president heeft al stappen gezet om de huurverhogingen te verbieden. Zijn partij PSOE regeert sinds begin dit jaar samen met de ultralinkse partij Podemos, die aan de macht is gekomen vanwege volkswoede over de ongelijkheid, armoede en de oude politieke status quo die Spanje decennialang domineerde.