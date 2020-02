Gaat kopen je te ver? In dit Italiaanse dorp betaalt de gemeente je huur

Meerdere Italiaanse dorpjes proberen hun gemeenschap nieuw leven in te blazen door leegstaande huizen voor een prikkie te verkopen. Één dorp kiest voor een andere aanpak: wie er komt wonen, hoeft niet of nauwelijks huur te betalen.

Het dorpje Teora is een schilderachtig plaatsje in de zuidelijke provincie Campania, ter hoogte van Napels. Door nieuwe inwoners geen huur te rekenen, hopen ze de nieuwkomers meer aan zich te binden. Dat is nu nog een probleem voor de plaatsen die huizen voor een euro hebben verkocht. Hoewel de acties overwegend succesvol waren, zijn er veel woningen gegaan naar mensen die enkel een vakantiehuis in de zon zochten. Zij zijn er maar enkele maanden per jaar, waardoor ze weinig bijdragen aan de gemeenschap.

Teora denkt dat haar plan beter werkt. De lokale overheid betaalt nieuwkomers twee jaar lang 150 euro per maand, genoeg voor de huur van een huis of 5.000 euro voor wie een huis koopt. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Ten eerste moeten de inwoners verplicht drie jaar in Teora blijven wonen en bij de aanvraag moeten ze al minimaal één kind hebben.

“Ik geloof niet in de verkoop van lege huizen voor een euro. Dat geeft mensen geen stimulans om in het dorp te blijven,” vertelt burgemeester Stefano Farina tegen CNN. “Ze komen een paar maanden per jaar vakantie vieren. Dat is geen oplossing. Hier echt wonen en de kinderen naar school brengen, dat brengt leven in de brouwerij.”

Farina vertelt dat de bevolking is gedecimeerd na een aardbeving in 1980. Die zorgde voor veel schade in Teora en het nabij gelegen Lioni. De plaatsen zijn daar nooit helemaal van hersteld. “Er worden hier elk jaar twee baby’s geboren en er overlijden twintig ouderen,” legt hij uit. “We hebben nog maar nauwelijks 1.500 inwoners. Na de verschrikkelijke aardbeving zijn veel jonge mensen weggevlucht.” De burgemeester vervolgt: “Ik wil deze negatieve trend omkeren. Kinderen zijn de toekomst, nieuwe gezinnen de bouwstenen van onze krimpende gemeenschap.”

Teora heeft als groot voordeel ten opzichte van de rest van de regio dat het er spotgoedkoop is. Een huis van 100 vierkante meter kost er zo’n 30.000 euro en voor 200 euro per maand huur je een riante woning. De huizen zijn allemaal in goede staat, want ze zijn weer opgebouwd na de aardbeving. Bovendien ligt Teora in een schitterende, groene, heuvelachtige omgeving.