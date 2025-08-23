ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Natuurlijke deo's? 'Je blijft gewoon stinken'

Samenleving
door Désirée du Roy
zaterdag, 23 augustus 2025 om 19:50
247171547_l
Natuurlijke deodorants zijn een ware hype. Je voelt je een beetje stom als je er niet aan meedoet. Ze liggen overal in de winkels, claimen vriendelijk te zijn voor huid én milieu, en worden omarmd door wie het liefst ‘puur natuur’ gaat. Maar op social media regent het klachten: “Je blijft er gewoon mee stinken,” klinkt het op TikTok, en volgens critici is het vooral slimme marketing.

Waarom die kritiek?

Volgens microbioloog Chris Callewaert (UGent) draait het allemaal om wat er zich onder je oksels afspeelt. Zweet op zich ruikt niet; het zijn bacteriën die het zweet afbreken en voor geurtjes zorgen. Een standaard antiperspirant bevat aluminiumzouten die zweetklieren blokkeren én bacteriën doden. Natuurlijke deo’s doen dat niet: ze werken met bijvoorbeeld zuiveringszout of essentiële oliën, maar dit remt de bacteriegroei slechts af en is nooit zo krachtig als een klassieke deo.
Bovendien ontbreekt het bij veel natuurlijke merken aan duidelijke ingrediëntinformatie en wetenschappelijke onderbouwing. Dat maakt consumenten sneller kritisch en teleurgesteld als het product niet werkt zoals gehoopt.

Werkt een natuurlijke deo dan nooit?

Toch werkt een natuurlijke deodorant bij sommige mensen prima. Dat hangt af van erfelijkheid, levensstijl, dieet (vleeseters ruiken vaak sterker) én hoeveel je eigenlijk zweet. Wie weinig zweet en niet snel sterke geurtjes produceert, kan met een natuurlijke variant vaak prima uit de voeten. Wie echt droge oksels wil – of veel sport – grijp toch beter terug naar een klassieke antiperspirant.

Is natuurlijk altijd beter?

Het label ‘natuurlijk’ is niet wettelijk beschermd. Alles kan natuurlijk lijken, maar dat maakt het niet automatisch beter of gezonder. Hoewel aluminiumzouten lang als ongezond werden beschouwd, is er geen hard wetenschappelijk bewijs dat ze kankerverwekkend zijn. Wel zijn het zware metalen die je niet dagelijks op je huid wil smeren, maar het gezondheidsrisico is volgens onderzoekers miniem.
Kortom: Natuurlijke deo’s zijn mild, milieuvriendelijk en voor sommigen effectief – maar verwacht geen wonderen. Wil je écht droge en geurvrije oksels? Dan is klassiek nog altijd het meest krachtig. Blijf kritisch en kies wat past bij jouw lijf en levensstijl.

Lees ook

Seks en geur: verpesten deodorants ons seksleven?Seks en geur: verpesten deodorants ons seksleven?
Deodorants voor testikels, hydraterende crèmes voor de penis: hoe cosmetica mannen verleidtDeodorants voor testikels, hydraterende crèmes voor de penis: hoe cosmetica mannen verleidt
Met dit supersimpele trucje werkt je deodorant wél 24 uurMet dit supersimpele trucje werkt je deodorant wél 24 uur
Vorig artikel

De Jong debuteert op US Open tegen Amerikaan Nakashima

Volgend artikel

Waarom je de ware niet vindt, volgens een psycholoog

POPULAIR NIEUWS

111041609_l

Dit voedsel doet hetzelfde met je hersenen als cocaïne

ANP-528785765

Deze dieetexpert vertelt: er zijn vijf dingen je écht moet weten over afvallen

collage (78)

Het kabinet-Schoof moet NU weg en plaats maken voor een echt kabinet

ANP-527000443

Na rood, groen en paars nu geel: middenstreep zorgt voor discussie

VARIOmobil-6-manify-e1600161057288

Avontuur en comfort: de populairste campers van dit moment

ANP-526843425

Extreme droogte neemt razendsnel toe: deze landen worden het hardst getroffen