Natuurlijke deo's? 'Je blijft gewoon stinken'

Natuurlijke deodorants zijn een ware hype. Je voelt je een beetje stom als je er niet aan meedoet. Ze liggen overal in de winkels, claimen vriendelijk te zijn voor huid én milieu, en worden omarmd door wie het liefst ‘puur natuur’ gaat. Maar op social media regent het klachten: “Je blijft er gewoon mee stinken,” klinkt het op TikTok, en volgens critici is het vooral slimme marketing.

Waarom die kritiek?

Volgens microbioloog Chris Callewaert (UGent) draait het allemaal om wat er zich onder je oksels afspeelt. Zweet op zich ruikt niet; het zijn bacteriën die het zweet afbreken en voor geurtjes zorgen. Een standaard antiperspirant bevat aluminiumzouten die zweetklieren blokkeren én bacteriën doden. Natuurlijke deo’s doen dat niet: ze werken met bijvoorbeeld zuiveringszout of essentiële oliën, maar dit remt de bacteriegroei slechts af en is nooit zo krachtig als een klassieke deo.

Bovendien ontbreekt het bij veel natuurlijke merken aan duidelijke ingrediëntinformatie en wetenschappelijke onderbouwing. Dat maakt consumenten sneller kritisch en teleurgesteld als het product niet werkt zoals gehoopt.

Werkt een natuurlijke deo dan nooit?

Toch werkt een natuurlijke deodorant bij sommige mensen prima. Dat hangt af van erfelijkheid, levensstijl, dieet (vleeseters ruiken vaak sterker) én hoeveel je eigenlijk zweet. Wie weinig zweet en niet snel sterke geurtjes produceert, kan met een natuurlijke variant vaak prima uit de voeten. Wie echt droge oksels wil – of veel sport – grijp toch beter terug naar een klassieke antiperspirant.

Is natuurlijk altijd beter?

Het label ‘natuurlijk’ is niet wettelijk beschermd. Alles kan natuurlijk lijken, maar dat maakt het niet automatisch beter of gezonder. Hoewel aluminiumzouten lang als ongezond werden beschouwd, is er geen hard wetenschappelijk bewijs dat ze kankerverwekkend zijn. Wel zijn het zware metalen die je niet dagelijks op je huid wil smeren, maar het gezondheidsrisico is volgens onderzoekers miniem.

Kortom: Natuurlijke deo’s zijn mild, milieuvriendelijk en voor sommigen effectief – maar verwacht geen wonderen. Wil je écht droge en geurvrije oksels? Dan is klassiek nog altijd het meest krachtig. Blijf kritisch en kies wat past bij jouw lijf en levensstijl.