Rabobank voorspelt: huizenprijzen blijven stijgen door woningtekort

Dit jaar stijgen de huizenprijzen met 5,5 procent en volgend jaar met 2,5 procent. Eind volgend jaar kost een gemiddeld koophuis dan ook 25.000 euro meer dan nu. Dat voorspelt de Rabobank in haar laatste kwartaalbericht.

Belangrijkste reden: momenteel zijn er 315.000 woningen te weinig. Dat tekort loopt door de stikstofcrisis alleen maar verder op. Bovendien kunnen kopers hogere hypotheken krijgen door stijgende inkomens en lage rentes. Volgens de bank blijven de huizenprijzen stijgen, al vlakt de stijging wel wat af.

Onderzoekers Lisanne Spiegelaar en Nic Vrieselaar van de Rabobank denken niet dat er sprake is van een bubbel, zoals in 2008. “De woningmarktcrisis ontstond doordat mensen een huis kochten met aflossingsvrije hypotheken die hoger waren dan de waarde van het huis. Ze gokten erop dat hun huis wel meer waard zou worden. Daardoor ontstond een vertrouwenscrisis. Nu lijken mensen vooral bereid meer geld voor een huis te betalen omdat de maandlasten lager zijn, dankzij de lage rente. De hypotheekschuld stijgt niet meer mee met de huizenprijs doordat huizenbezitters beter aflossen, met behulp van overwaarde, schenkingen en erfenissen. Daardoor is het risico op een soortgelijke crisis kleiner dan ruim tien jaar geleden.”