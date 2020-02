Jägermeister niet slecht voor christenen

Een rechtbank in Zwitserland heeft beslist dat het logo van Jägermeister niet aanstootgevend is voor christenen. In het logo staat een kruis tussen het gewei van een hert.

Jägermeister wil het logo ook gaan gebruiken voor andere producten dan de kruidenbitter, maar volgens een organisatie van verontruste christenen zouden christenen daaraan aanstoot kunnen nemen.

De Zwitserse rechter heeft bepaald dat dat niet het geval is en dat dat logo ook op cosmetica en telecommunicatie

Het logo verwijst naar een legende. De heilige Hubertus, de patroonheilige van de jacht, joeg op een hert in de Ardennen toen een verlicht kruis tussen het gewei verscheen en hij de opdracht kreeg om naar Maastricht te gaan.