Bij fastfoodrestaurant worden zes vuilniszakken kip weggegooid. Per uur

Fastfoodrestaurants, de naam suggereert het al, zorgen ervoor dat je maaltijd heel snel klaar is, meestal al binnen enkele minuten. Dat kan niet zonder dat er voedsel vooraf wordt bereid, maar dat mag weer niet te lang bewaard worden, want dan is het niet meer vers. Het gevolg laat zich raden: er wordt ongelooflijk veel voedsel verspild. Soms wel zes zakken kip per uur.

RTL Nieuws kreeg een bericht van Jeroen (gefingeerde naam), die voor KFC (Kentucky Fried Chicken) werkt. KFC heeft 60 restaurants in Nederland met in totaal zo’n 2.200 medewerkers. Hij vertelt: “Ik ben geschrokken van hoeveel eten er weg wordt gegooid. Letterlijk zes vuilniszakken met kip per uur. Als het niet meer is. Elke dag een paar containers vol.”

“Als ik dat hoor, denk ik natuurlijk: wat verschrikkelijk”, reageert Toine Timmermans van de Wageningen Universiteit, die zich al jaren bezighoudt met voedselverspilling. Hij hoort dezelfde verhalen van fastfoodketens. “Ik geloof het zo. De meeste restaurants zijn helemaal niet bezig met het thema voedselverspilling. Als een bedrijf geen duidelijk beleid heeft, dan krijg je dit soort taferelen.”

RTL zocht een andere medewerker op. Zij bevestigt: “Vorige week hadden we acht platen kip over. Dat is echt héél veel. Dan praat je over 100 tot 120 stukken.” Meestal mag ze het niet mee naar huis nemen, soms wel. “Ik heb een deel aan mijn buurvrouw gegeven. Ja, het ging toen om vier bakken met 50 stukken. Ik krijg er niet eens twee op. Die buurvrouw heeft het financieel wat minder. Ze wonen met z’n zevenen, die gaan nooit naar KFC, daar hebben ze het geld niet voor.”

Niet alle fastfoodketens presteren zo slecht als KFC weet Timmermans. McDonald’s verspilt veel minder na een gesprek met de CFO drie jaar geleden. “McDonald’s verspilt nu 2000 ton per jaar minder. Dat tikt behoorlijk aan.” Het komt neer op een afname van voedselverspilling van 20 procent per restaurant.