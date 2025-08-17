Veel meer mensen dan je denkt zijn pleasers: dit zijn de signalen

Ze willen het graag iedereen naar de zin maken, conflicten, daar doen ze niet aan, en ze zeggen een stuk liever ja dan nee. We hebben het hier over de pleasers onder ons en daar zijn er een stuk meer van dan je denkt, vertelt arbeids- en gezondheidspsycholoog Saskia de Bel (64) in Metro.

"Please-gedrag komt meer voor bij vrouwen. Dat komt ook door maatschappelijke socialisatie en indoctrinatie", legt de schrijver van het boek Perfecte Pleaser uit. "De pleaser stelt zich onderdanig op, vaak onbewust. Het heeft te maken met wat je vanuit huis meekrijgt, maar ook school, de media of omgeving spelen een rol. Vooral meisjes moeten ‘aardig zijn’. Dat aardige, lieve en zorgzame wordt bij vrouwen meer beloond en we geloven als vrouw dat dat van ons verwacht wordt. En nee, dat is niet zomaar opgelost. We leven immers al duizenden jaren in een patriarchaat. Dat zie je bijvoorbeeld ook in allerlei structuren, zoals de medische wetenschap, waar veel meer onderzoek is naar mannen dan naar vrouwen. Vrouwen hebben toch geleerd een toontje lager te zingen en zich aan te passen.”

Maar ook veel mannen houden van pleasen. "Daarvan zijn er ook genoeg", beaamt De Bel. "Mannen die bijvoorbeeld thuis een onveilige hechting hebben meegemaakt of niet binnen een bepaald mannelijk stereotype vallen. Maar ook mannen die voor hun positie moeten waken of een autoritaire opvoeder hebben gehad die hen de mond snoerde.”

Benieuwd of je zelf een pleaser bent? De psycholoog noemt negen tekenen. "Voldoe je aan driekwart van de omschrijvingen en herken jij deze signalen bij jezelf? Grote kans dat je een pleaser bent."

Je zegt altijd ja, omdat je geen nee kunt zeggen of omdat je denkt dat dat hoort. Je denkt dat andermans behoeften belangrijker zijn dan die van jou. Je zegt veel te veel sorry, ook voor dingen die niet jouw fout zijn. Je wil anderen niet teleurstellen en wil ook niet dat ze je lastig vinden. Je doet te veel je best om het anderen naar de zin te maken. Je doet het liefst of er niets aan de hand is, ook al doet iemand iets wat je echt niet wil. Je hebt te weinig tijd voor jezelf, omdat je steeds dingen voor anderen aan het doen bent. Je kunt slecht keuzes maken, omdat je niet goed meer weet wat je nu echt wil. Je voelt je vaak schuldig of schaamt je voor iets wat je hebt gezegd of gedaan.

"Schuld en schaamte, doen alsof er niks aan de hand is en niet teleur willen stellen en lastig gevonden worden, zijn wel drie belangrijke graadmeters voor pleasers. Die zorgen er namelijk ook voor dat pleasers proberen gedachten of wensen in te vullen voor een ander. En dan vaak op een negatieve manier. Oftewel, iemand groet je niet? Dan zal jij wel iets verkeerd gedaan hebben. Perfecte pleasers proberen dat voor te zijn door alles in te vullen en hun gedrag daarop af te stemmen. Maar dan zit je vast in een vicieuze cirkel. Je kunt namelijk nooit weten wat een ander wil of denkt. Dat is een enorme valkuil”, besluit De Bel.