Groningen krijgt een van de grootste hernieuwbare energieprojecten ter wereld.

Shell en de Gasunie gaan iets goedmaken. Shell ontvouwt samen met Gasunie en Groningen Seaports plannen voor de bouw van een van de grootste duurzame projecten ter wereld. Het gaat om offshore windparken van in totaal 10 gigawatt en een mega waterstoffabriek.

Het project – nog een intentieverklaring – moet duizenden banen opleveren in Noord-Nederland, onthult het FD. Het project voorziet in de bouw van een ‘megawindpark’ van in eerste instantie 3 tot 4 gigawatt in de Noordzee in 2030. Het park moet later uitgroeien tot 10 gigawatt in 2040 en overtreft daarmee wereldwijd alle bestaande individuele offshore windparkplannen. Als het waait, leveren de windmolens voldoende stroom voor 12,5 miljoen huishoudens, meer dan alle huishoudens in Nederland.

Er wordt gewerkt aan vergunningen en er is ook nog meer investeringsgeld nodig.