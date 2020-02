Elk nadeel heeft zijn voordeel: Coronavirus kán herverkiezing Trump voorkomen

Instortende financiële markten, angst voor recessie én plotselinge spotlights op de gebrekkige Amerikaanse gezondheidszorg. Goldman Sachs waarschuwt Wall Street dat een verdere uitbraak van het coronavirus ervoor kan zorgen dat Donald Trump de verkiezingen alsnog verliest, zo schrijft CNN.

“Als het coronavirus serieuze impact heeft op de groei van de Amerikaanse economie dan vergroot het de kans dat de Democraten de verkiezingen winnen in 2020,” legt analist van de zakenbank, Ben Snider, uit in een rapport dat deze week verscheen.

Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de aandelenmarkten, omdat investeerders hopen dat het beleid van Trump met lage belastingen en weinig regulering doorgaat. Bovendien is Trump sterk gefocust op stijgende koersen.

Het is geen geheim dat een vertragende economie een desastreus effect kan hebben op de kans op een tweede termijn van een zittende president. Sterker nog, de enige reden dat Trump zou worden herkozen is de almaar florerende economie. Als dat verandert kan het snel gedaan zijn met de man. Dat hebben we in het verleden al vaker gezien.

Goldman Sachs merkt op dat de economische groei tijdens het tweede kwartaal van een verkiezingsjaar zelfs een sleutelindicator is voor de presidentsverkiezingen. Er is dus nog hoop.