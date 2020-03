“Europa waarschijnlijk al in recessie”

De wereldeconomie bleef maar groeien. Jaar na jaar waarschuwden economen voor een op handen zijnde recessie. Duwt het coronavirus de economie nu over het randje?

Volgens chief investment officer Scott Minerd van Guggenheim Partners wel. De grote vermogensbeheerder stelt dat Europa richting een recessie beweegt en dat het in China met twee kwartalen van negatieve groei al zover is. De Verenigde Staten zullen snel volgen denkt Minerd.

De beurzen beleefden door het coronavirus de slechtste zeven dagen sinds de kredietcrisis. “Europa is waarschijnlijk al in een recessie terechtgekomen, en ik geloof dat China duidelijk in recessie zit door het coronavirus. Het is slechts een kwestie van tijd voordat het onze kust bereikt”, aldus Minerd tegen Fox Business.