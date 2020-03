Genderkloof kost Europese economie 360 miljard euro per jaar

Wie denkt dat de kloof op werkgebied tussen mannen en vrouwen enkel een probleem is voor vrouwen, heeft het mis. Het verschil tussen de seksen op de werkvloer kost de Europese Unie jaarlijks 360 miljard euro, oftewel 2 procent van het bbp.

Dat blijkt uit een studie van Eurofund. Malta, Italië en Griekenland zijn de slechtste jongetjes van de klas. De kloof bedraagt er meer dan 20 procent. Litouwen, Zweden en Finland presteren het best. Het verschil is er minder dan 5 procent.

De kosten voor het genderverschil zijn wel kleiner dan eerder. In 2008 ging het nog om 480 miljard euro. Het bedrag is een schatting van de gederfde inkomsten, omdat vrouwen minder of niet werken, gemiste bijdragen aan sociale zekerheid en openbare financiën.