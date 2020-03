Econoom die de crash van 2008 voorspelde, zegt dat virus Trump kansloos maakt

Nouriel Roubini hield aan zijn nauwkeurige voorspelling van de megacrisis van 2008 de naam Dr. Doom over. Hij is goed in het voorzien van economische rampspoed.

Hij zegt tegen Der Spiegel dat de aandelenmarkt langdurig in de ban van de epidemie zal blijven en dat de daling op den duur wel 40 procent kan zijn. Het zal op en neer gaan, maar toch vooral neer. Volgens Roubini was de Amerikaanse economie al over de top en zullen de economische gevolgen van de ziekte aanzienlijk zijn

Als dat gebeurt, verliest Trump zijn belangrijkste argument waarom hij herkozen moet worden: dat hij heeft gezorgd voor de “grootste economie ooit” en zal zijn herverkiezingscampagne in vlammen opgaan, voorspeldt econoom. En volgens hem kan dan iedere Democratische kandidaat van hem winnen