Investeerders houden niet van virusbestrijders

Durfkapitalisten pompten vorig jaar 42 miljard in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Maar bijna niets van dat geld ging naar ontstekingsmedicijnen. Dat stelt Bloomberg vast. Het meeste geld ging naar kankerbestrijding en naar de speurtocht naar medicijnen voor ziektes die zeldzaam zijn, zodat de medicijnen heel duur verkocht kunnen worden. Slechts 5 procent ging naar medicijnen die infecties voorkomen.

De reden is simpel: investeren in de ziektes waar de meeste mensen last van hebben is – in het algemeen – minder lonend dan investeren in zeldzame ziektes. Van een middel dat mogelijk iets doet tegen een of andere soort kanker wordt je al rijk voor het succes is bewezen. Voor anti-virale medicijnen krijg je pas investeerders als de werking zich heeft bewezen.

Ook financiering voor onderzoek naar nieuwe antibiotica is amper voorhanden. Levert te weinig op